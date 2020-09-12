Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, hayatını kaybeden hastalara dikkatleri çekti. 12 Eylül 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...
CORONA VİRÜS TABLOSU 12 EYLÜL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son 24 saate ait koronavirüs tablosu her gün akşam saatlerinde açıklanıyor. Bugüne ait koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.
11 EYLÜL 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI
Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün için mesajı "Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün." şeklinde oldu.
TOPLAM HASTA SAYISI 288 BİN 126, AĞIR HASTA SAYISI 1223
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, dün yapılan 112 bin 213 koronavirüs testinden 1671'si pozitif çıktı. Dün 56 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 288 bin 126 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 6 bin 951 oldu. Ağır hasta sayısı da 1223 oldu. Toplam 256 bin 524 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.
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BAKAN KOCA'DAN KRİTİK ÇAĞRI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Nisan ayında hastaların % 65’i, vefatların ise % 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı % 72, vefatlar % 78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı % 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım. Nisan ayında Ağır Hastaların %76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda %42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum." açıklamasında bulundu.
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