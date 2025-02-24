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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, İzlanda'ya mağlup oldu: Grubu 3. sırada bitirdik! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, İzlanda'ya mağlup oldu: Grubu 3. sırada bitirdik!

        2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerdeki 6'ncı ve son hafta maçında İzlanda'ya 83-71 mağlup oldu ve grubu 3. sırada bitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 00:17 Güncelleme: 24.02.2025 - 00:17
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        12 Dev Adam, İzlanda'da ikinciliği bıraktı!
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 6'ncı maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'ya 83-71 mağlup oldu.

        EuroBasket'e katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, 3'üncü mağlubiyetini aldı ve grubu 3'üncü sırada tamamladı. İzlanda ise 3'üncü kez galip geldi ve grubu 2'nci sırada tamamlayarak turnuvaya gitmeye hak kazandı.

        Öte yandan mücadelenin en skorer ismi ise İzlanda'da 23 sayı kaydeden Martin Hermannsson oldu.

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        SALON: Laugardalshöll

        HAKEMLER: Aleksandar Glisic, Alexander Deman, Juozas Barkauskas

        İZLANDA: Steinarssın 9, Fridriksson 13, Kari Jonsson 6, Kristinn Palsson 9, Hermannsson 23, Haukur Palsson 6, Gunnarsson 2, Hilnason 13, Thrastarson, Bjarni Jonsson 2

        TÜRKİYE: Şehmus Hazer 7, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim 13, Erten Gazi, Sadık Emir Kabaca 2, Furkan Haltalı 10, David Mutaf 6, Ercan Osmani 12, Kenan Sipahi 5, Muhsin Yaşar 16

        1'İNCİ PERİYOT: 26-16

        DEVRE: 46-38

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-54

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