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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, İtalya'yı konuk edecek! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, İtalya'yı konuk edecek!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın sahasında İtalya'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:39
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        12 Dev Adam, İtalya'yı konuk edecek!
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya'yı konuk edecek.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.

        Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki müsabakada 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almaya çalışacak.

        Oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ve 1'inden yenilgiyle ayrılan lider İtalya da 2025 Avrupa Şampiyonası bileti aldı.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın yarın İtalya, 23 Şubat Pazar günü de deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos AKTOR)

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