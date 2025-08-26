Habertürk
        12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya karşısında!

        12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya karşısında!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda yarın Letonya ile karşılaşacak. 12 Dev Adam turnuvadaki ilk maçında galibiyet istiyor. Mücadele saat 18.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 09:55 Güncelleme: 26.08.2025 - 09:55
        12 Dev Adam, Letonya karşısında!
        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek.

        Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        A Milli Takım, Letonya'ya üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başlamaya çalışacak.

        A Grubu'nda Türkiye ile Letonya'nın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz mücadele edecek. Grupta yarın Çekya-Portekiz ve Sırbistan-Estonya maçları da oynanacak.

        AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

        LETONYA: İLK AVRUPA ŞAMPİYONU, SON DÜNYA 5'İNCİSİ

        Letonya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonalarında 14 kez mücadele etti.

        İsviçre'de düzenlenen EuroBasket 1935'i kazanarak ilk şampiyon ünvanını elde eden Letonya, 1939'da ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Letonya, 2023'te düzenlenen ve ilk kez katıldığı FIBA Dünya Kupası'nda ise 5. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

        Başantrenörlüğünü geçen sezon Anadolu Efes'te görev yapan Luca Banchi'nin üstlendiği Letonya'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Marcis Steinbergs, Arturs Zagars, Kristers Zoriks.

        TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

        A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

        Yarın:

        18.00 Letonya-Türkiye

        29 Ağustos Cuma:

        14.45 Türkiye-Çekya

        30 Ağustos Cumartesi:

        21.15 Türkiye-Portekiz

        1 Eylül Pazartesi:

        14.45 Estonya-Türkiye

        3 Eylül Çarşamba:

        21.15 Türkiye-Sırbistan

