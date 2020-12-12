Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA