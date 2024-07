11 ülke Istanbul Fringe Festival'ine geliyor

Türkiye’den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri 2019’dan beri seyirciyle buluşturan Istanbul Fringe Festival, 6. edisyonuyla 13-21 Eylül tarihleri arasında bir kez daha kente yayılacak. İsmini aldığı Latince “fringere” eyleminden hareketle her yıl çeşitlendirdiği programıyla sınırları sorgulayan, onlarla oynayan festival, sınırları geçirgenleştirmeye gayret ediyor.

Dünyanın dört bir yanından İstanbul’un her köşesine

Alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunan festival, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Singapur, Slovenya, Tayvan, Japonya ve Yunanistan olmak üzere toplam 11 ülkeden ekipleri İstanbul’da ağırlayacak.

Istanbul Fringe Festival 2024, bu yıl da açılış etkinliğini 13 Eylül’de Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’de gerçekleştirecek. Yunanistan’dan The Black Matter Productions imzalı The Kitchen Dance A House Trance Vocabulary performansıyla başlayacak festival, açılış partisiyle disiplinlerarası bir geceye davet ediyor. Gösteri, festival kapsamında 18 Eylül’de ise Eksibir’de bir kez daha seyirciyle buluşacak.

20 Eylül’de ise Alan Kadıköy’de sahne gece etkinliğine açılacak. Singapur’dan Decadance Company’nin gösterisi olan The 11th Hour , “Death to Duets” ve “四” tematik bir çiftli gösteri olarak festival programında yer buluyor. Ölüm konusunu ve sonrasında ne olacağına dair eskimeyen spekülasyonları hicivli bir şekilde ele alan karanlık bir dans komedisi olan "The 11th Hour”, sonlar ve onları kabul edememekle ilgili. Saat 22.30’da başlayacak 60 dakikalık bu gösteri, ölümden sonra hala bir şekilde var olabileceğimiz fikrini kurgulamak için iyi yerler, kötü yerler, vampirler, hortlaklar, hayaletler ve zombiler hakkında hikayeler uydurulan bir gece seansı sunuyor.

İlk yılından bu yana festival mekanları arasında bulunan DasDas, bu yıl aynı gün iki farklı gösteriye ev sahipliği yapacak. 14 Eylül saat 19.00’da Amerika Birleşik Devletleri’nden The How Company’nin performatif işi Untethered ve ardından saat 21.00’de Fransa’dan el (Hand), kalp (Heart) ve kafa (Head) arasındaki sürekli faaliyet üzerine bir dans gösterisi olan HHH DasDas’a konuk olacak.

Festivalin ikinci gününde seyirciyle buluşacak diğer bir etkinlik ise, Sahne Kadir Has’ta gösterim yapacak Parrhesia 2. Foucault'nun Parrhesia - Gerçeği Söylemek adlı kitabından yola çıkan oyunun ikinci edisyonu olan bu gösteri, Echoes Sahne & Tiyatro KaST birlikteliğiyle sahneleniyor.

REKLAM

The Whisper of the Waves

Istanbul Fringe Festival 2024’ün en geniş katılımlı etkinliği ise 15 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne’de gerçekleşecek olan The Whisper of the Waves. Tayvan’dan Shinehouse Theatre’ın The Whisper of the Waves gösterisi, sosyal meseleler ve teatral şiirsellik arasında güzel bir denge kuruyor. Metin ve hareket, akıcı bir şekilde stilize edilmiş bir prodüksiyonda bir araya gelirken, kilit bir soruyu da ortaya koyuyor: Başınıza bir felaket gelse ne yapardınız ve kime başvururdunuz?