REYTİNG SONUÇLARI 11 ŞUBAT SALI

11 Şubat tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte, 11 Şubat Salı reyting sonuçları