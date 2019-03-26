26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesindeki bir okulda okuyan 5 kız öğrenci, 6 Nisan 2016'da rehberlik öğretmenlerinin yanına giderek, kendilerini 4'üncü sınıfa kadar okutan sınıf öğretmeni Ali K.'nin (55) istismarda bulunduklarını anlattı. Bunun üzerine öğretmen Ali K. aynı gün açığa alındı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ali K. çıkarıldığı 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
"DİSİPLİNLİYİM, İFTİRA ATIYORLAR"
DHA'da yer alan habere göre suçlamaları kabul etmeyen Ali K,. otoriter yapısı nedeniyle öğrencilerinin iftirasına uğradığını ileri sürdü. Ali K., "Bu çocuklar benim hakkımda 'cehennem olsun gitsin, şundan kurtulalım' diye iftira atmışlardır. Çocuklara kurgu yapmayı, hayal gücünü geliştirici çalışmaları ben öğrettim. Benim de çocuğum var. Bana karşı öfke ve nefretlerini aşırı disiplinci oluşum, başarılı öğrencileri sevmem, başarısız çocukların da bu duruma içerlemelerindendir" dedi.
"SENİNLE EVLENECEĞİM"
Mahkeme heyeti mağdur öğrencileri, rahat ifade vermeleri için, sanık öğretmen Ali K. ve aileler olmadan dinledi. Kız öğrencilerinden biri ifadesinde öğretmenin istismarını anlatırken, "O kadar çok iğrenmeye başlamıştık ki bizi öpünce sürekli dudaklarımızı yıkıyorduk. Hatta bir keresinde bana 'seninle evleneceğim, benimle olacaksın' gibi laflar da etti. Arkadaşlarla 'artık yeter' dedik ve durumu rehber öğretmenlerle ailemize anlattık" diye konuştu.
11 ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR
Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi 18 Ekim 2016 günü görülen karar duruşmasında öğretmen Ali K.'yi her bir öğrenci için, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanığın eylemini eğitim ve gözetimi aldında bulunan mağdurlara karşı kamu görevini icra ederken gerçekleştirmesi nedeniyle cezayı yarı oranda artırarak 18 yıla çıkardı. Öğretmen Ali K.'nin eylemlerini zincirleme şekilde yapması nedeniyle cezada yarı oranda daha arttırım yaparak 27 yıldan 11 öğrenciye karşı işlenen çocuğun cinsel istismarı suçundan toplam 297 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, mağdur küçüklerin aslen sanığa karşı çok ciddi bir güven ve sevgi duyan kişiler olmasından faydalanılarak ve onların bu güven duyguları istismar edilmek suretiyle mevcut eylemlerin gerçekleştirildiğini dikkate alarak iyi hal indirimi uygulamadı.
"BİR KURGU SÖZ KONOSUDUR"
Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nde görüldü. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası dosya, Ali K.'nin istinaf başvurusunu reddeden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. BAM 3'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarılan Ali K., suçlamaları yine reddederek, "Olay bir suç davası değil, psikolojik davadır. Hayatın olağan akışına uygun olmayan bir kurgu söz konusudur" dedi.
CEZA 183 YILA DÜŞTÜ
BAM 3'üncü Ceza Dairesi Ali K.'yi 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 11 mağdura yönelik önce toplam 110 yıl hapis cezasına, ardından eğitici ve öğretici yükümlülüğünü kötüye kullanması nedeniyle artırım yaparak 165 yıla çıkardı. Suçun zincirleme şekilde işlenmesini dikkate alan 3'üncü Ceza Dairesi cezayı 220 yıla yükseltti. İyi hal indirimi uygulayan İstinaf, cezayı 183 yıl 4 aya düşürdü.
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