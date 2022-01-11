11 Ocak Salı MasterChef'te ilk finalist kim oldu? Bu akşam MasterChef 2021'de finale giden ilk isim kim oldu?

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olarak yer aldığı fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de final hastası için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dün akşam oynanan son oyunun sonuçlarına göre MasterChef finaline kalan isimler Eren, Tahsin ve Hasan oldu. Bu akşam MasterChef Türkiye 2021'in ilk finalisti belli oluyor. İşte 11 Ocak MasterChef'te ilk finalist kim oldu sorusunun cevabı ve final oyunlarıyla ilgili merak edilenler...

11 OCAK MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef şampiyonu 14 Ocak Cuma akşamı canlı yayında açıklanacak. MasterChef Türkiye'de bu akşam Eren, Tahsin ve Hasan şampiyonluk için ilk yarışa başladı. 2021 MasterChef Türkiye'nin final konsepti kırmızı ve beyaz konsept olarak açıklandı.

11 Ocak Salı akşamı yarışmacılar ilk olarak kırmızı renkli ürünlerle hazırlayacakları üç farklı yemek için mutfağa girdi. Bu yemekler başlangıç yemeği, ana yemek ve tatlı olarak belirlendi.

MasterChef'te ilk finalist 3. yemeğin de tamamlanmasının ardından belli olacak.