12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"11. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı - BALIKESİR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- 11. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışından detaylar- Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın konuşması
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen bu yıl 11'incisi düzenlenen "Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'in dünya standartlarında ürün yetiştirmeye devam ettiğini söyledi.Yazıcı, fuarlara daima ihtiyaç olduğunu anlatarak, "Balıkesir çiftçilerine şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Biz dünya, Avrupa standartlarında et, süt, süt ürünleri ve tarım ürünleri üretiyoruz. Lütfen bundan geri düşmeyelim. Türkiye'yi doyuran il önden gitmez önderlik yapmazsa Türkiye tarımında da eksiklik olur. Biz standartlara uygun tarım ürünlerini üretmeye lütfen devam edelim." diye konuştu.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da belediye olarak çiftçi eğitim merkezini kurduklarını belirtti.Yılmaz, tüm çiftçilerin fuara katılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Balıkesir'de insanların geçim kaynağı dolaylı yoldan yüzde 55'i tarım ve tarıma dayalı ürünlerden geçiniyor. Turizm, madenimiz de var ama köküne baktığınızda herkesin boğazından tarımla ilgili bir rızık geçiyor. Balıkesir için geliştirilmesi gereken en önemli alan ve hepimizin iştigal etmesi gereken alan tarım ve faaliyet alanlarıdır. İnşallah bu fuarın ziyaretçisi çok olur ve Balıkesir'in gelişmesine faydası olur."Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut Kaymakamı Bilal Ölmez, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Gıda ve Tarım İl Müdür Vekili Kurtuluş Candan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, KOSGEB İl Müdür Vekili Kadir Dağdeviren'in yanı sıra üretici birlikleri temcileri, siyasi parti il başkan ve yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.Törende, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yazıcı ve beraberindekiler, fuardaki stantları gezdi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'le beraber traktöre bindi.Tarım makineleri ve traktörlerin de dahil olduğu yaklaşık 250 firma ile hayvancılık yapan 50 üreticinin katıldığı fuar 15 Mart'a kadar açık kalacak.
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