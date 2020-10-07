Hong Kong'da düzenlenen müzayedede 'kusursuz' olarak nitelendirilen 102 karatlık pırlanta 15.7 milyon dolara satıldı.

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sotheby's şirketi, Hong Kong'da internet üzerinden açık artırma düzenledi.

Kusursuz olarak nitelendirilen 102 karatlık pırlanta müzayedede 15.7 milyon dolara alıcı buldu.

Pırlantanın, 2018'de Kanada'da bir madende keşfedilen 271 karatlık elmastan kesildiği belirtildi.

Uzmanlar, pırlantanın oldukça ucuz bir fiyata satıldığını ifade etti.