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100 milyon liralık vurgun engellendi

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 1 milyon liralık vurgun engellendi. Dolandırıcıların 28 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınarak, adli makamlarca tutuklandı.

Giriş: 04.12.2022 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
100 milyon liralık vurgun engellendi
Milyonluk vurgun engellendi
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’ca “Suç İşlemek amacıyla Örgüt Kurmak “, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Kişisel Verileri Hukuku Aykırı Olarak Elde Edilmesi ve Kullanılması,” “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, sahte banka dekontuyla araç, sahte kimliklerle tapu ve değerli saat dolandırıcılığı olaylarına karıştığı belirlenen toplam 15 şüpheli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin 28 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınarak, adli makamlarca tutuklandı. Dosya kapsamından şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri 100 milyon liralık 10 tane eylem de engellendi.

Ayrıca Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama Suçuna istinaden *49 şüphelinin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesaplarına bloke konulurken, şüphelilere ait 3 binek otomobil ve 1 adet dublex daireye de el konuldu.

Söz konusu şüpheli şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik İzmir başta olmak üzere İstanbul, Uşak, Denizli, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Van, Sinop, Bursa illerinde 03 Aralık Cumartesi günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, İzmir’de 20, İstanbul’da 18 Uşak’ta 5, Manisa, Ordu’da, Diyarbakır, Kayseri, Tekirdağ’da 1’er, Denizli’de 3 olmak üzere toplam 51 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda suç unsuru dökümanlar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir markaya ait 412 adet boş saat kutusu ele geçirildi. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor." denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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