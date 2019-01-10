10 yıldır bitkisel hayatta olan hasta doğum yaptı, klinik personelinden DNA örnekleri alınıyor

10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arizona polisi, bir bakımevinde uzun süredir bitkisel hayatta olan ve doğum yapan kadın hastanın nasıl hamile kaldığını tespit etmek için erkek personelden DNA örnekleri alıyor.
Olay ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinde bir klinikte meydana geldi.
Klinik yetkilileri, bitkisel hayatta olan kadın hastanın nasıl hamile kaldığını belirlemek üzere Salı günü polisin işlem başlattığını açıkladı.
Kadın hastanın 10 yıl önce suda boğulmak üzereyken kurtarıldığı ve o tarihten bu yana klinikte bitkisel hayat sürdüğü belirtildi.
Kliniği işleten Hacienda HealthCare adlı kuruluşun CEO'su bu olay üzerine istifa etti.
Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında polis yetkilileri, klinikte DNA örneği vermek istemeyen herhangi bir personel olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.
İsmi açıklanmayan kadın hastanın 29 Aralık'ta doğum yaptığı bildirildi.
Polis, kliniğe çağrıldıklarında bebeğin nefes almadığını, ancak şimdi annesiye birlikte bir bölge hastanesinde olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
10 yıldır komada olan kadının ailesinin avukatı John Micheaels, ailenin bu taciz ve ihmalden dolayı öfkeli olduğunu, travma yaşadığını ve şoke olduğunu ifade etti.
İsminin açıklanmasını istemeyen bazı aile üyeleri bebeğin "sevgi dolu bir aileye doğduğunu ve iyi bir bakım göreceğini" vurguladı.
Salı günü kızılderili kabile liderinin yaptığı açıklamaya göre, komadaki kadın San Carlos Apache kabilesine mensup.
Kabile lideri Terry Rambler "Bir üyemizin bu muameleye maruz kalmasından dolayı büyük bir şok ve dehşet yaşıyorum" dedi.
"Sevdiğiniz biri bakıma muhtaç, bu kadar korunmasız ve başkalarına bağımlı olduğunda, bakıcılara güven duyarsınız. Malesef o bakıcılardan biri güvenilir değildi, hastanın durumundan istifade etti."
Yerel basında yer alan haberler, bakımevi personelinin, hasta doğum yapıncaya dek onun hamile olduğunu anlamadıklarını belirtiyor.
Klinik işletmecileri, polis soruşturmasının hızla sonuçlanması için elden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.
Şirket, tüm personele zorunlu DNA testi yapılması konusunu gündeme getirdiklerini, ancak bunun federal yasalara aykırı olduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı.
Arizona Sağlık Bakanlığı, olay ortaya çıktıktan sonra bakımevinde ek güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.
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