10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda ödül sahipleri açıklandı

AA

Genç nesilleri bağımlılıktan korumak, yetişkinlerde çocuk ve gençlerin sanatsal perspektifinden bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün katılımıyla çevrim içi olarak yapıldı.

Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın bağımlılığa karşı koruyucu ve önleyici faaliyetleri önemsediğine dikkati çekerek, "Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'yla okullarda yaptığımız önleme çalışmaları var. Bunlar dünyada örnek olabilecek çalışmalar ve bunu uygulayan, uygulamaya çalışan ülkeler var. Bağımlılık konusunda ilkokuldan lise seviyesine kadar öğrencilerimizin temiz ve berrak zihinlerini mücadelemize dahil etmek, onları bir Yeşilay elçisi yapmak için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

- Yarışmaya rekor düzeyde katılım

Bu sene yarışmaya rekor düzeyde bir katılımla, 539 bine yakın eserle başvurulduğunu belirten Öztürk, eserler arasında ezber bozan çok sayıda çalışma olduğunu dile getirdi.

Öztürk, Yeşilay'ın birçok kurum ve kuruluşla güzel bir işbirliği içinde olduğunu vurgulayarak, "Yarışmaya destek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimizin ailelerine ve bu noktada bizi destekleyen bütün Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 100 yıldır tarihi bir misyonla bu çalışmalara devam eden Yeşilay bir söz verdi, bu söz bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı nesil yetiştirme sözüydü. Bizler bu sözün arkasında duruyoruz." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'nin en geniş katılımlı kültür sanat etkinliği olabilir"

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise yarışmanın Türkiye'nin en geniş katılımlı kültür sanat etkinliği olabileceğini ifade ederek, yarışmanın Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay'ın yanı sıra gençler için de çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Gül, öğrencilere matematik, fizik, kimya eğitiminin yanında edep, ahlak, terbiye ve kötü alışkanlıklardan uzak kalma eğitimlerinin de verilmesinin önemine değinerek, şunları ifade etti:

"Matematikte 2 artı 2'nin 4 ettiğini bildirmemiz kadar, helal olan 2'nin haram olan 4'ten çok daha makbul ve geçerli olduğunu muhakkak ki bizim gençlerimize öğretmemiz gerekir. Bu sorumluluk bilincini verdiğimiz, meşru zeminde her türlü bağımlılıktan azade olmuş bir gençliğin yetişmesi için muhakkak ki gecemizi gündüzümüze katarak çalışmamız gerekiyor. Bizim önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında rehberlik çalışmalarını yürütmemiz çok önemli bir husus. Gençlerimizi bağımlılığa götürecek her türlü olumsuzluklardan korumamız çok önemli, önleyici tedbir bağlamında bizim gençlerimize olması gereken ortamı sağlamamız ve bu bilinci, anlayışı aşılamamız gerekir."

- Dereceye giren 18 eser ödüllendirildi

Edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirme yapılan yarışmaya, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler 539 bine yakın eserle başvurdu.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmada, Türkiye çapındaki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen, bağımlılık temalı "görsel eser" ve "edebi eser" kategorilerinde dereceye giren 18 eser ödüllendirildi.

Görsel kategoride Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'ndan Beren Bilmem, Beypazarı Namık Kemal Ortaokulu'ndan Şevval Buluç, Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Fatma Kaya birincilik ödülüne layık görüldü.

Edebi kategoride ise Rize 9 Mart İlkokulu'ndan Kerem Yazıcı, Konya Ereğli Kasım Topak Ortaokulu'ndan Ece Koç, Kızıltepe Fen Lisesi'nden Elif Nur Aydın birincilik ödülünün sahibi oldu.