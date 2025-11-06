Habertürk
        10 Kasım resmi tatil mi, okul var mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

        10 Kasım Pazartesi okul var mı? 10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü?

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıldönümü olan 10 Kasım'da tüm yurtta düzenlenecek törenlerle anılacak. Her yıl 09.05'te hayatın durduğu bu özel günde, vatandaşlar Ata'ya duyduğu saygıyı çeşitli etkinliklerle gösterecek. Ancak Atatürk'ü Anma Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte "10 Kasım resmi tatil mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. Özellikle okullar, bankalar ve kamu kurumlarında çalışma düzeninin nasıl olacağı merak edilirken, detaylar araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde...

        Giriş: 06.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 06.11.2025 - 21:29
        • 1

          10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Ülke genelinde anma programları, törenler ve etkinliklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası bir kez daha saygıyla yad edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar sabah saatlerinde saygı duruşunda bulunacak. Ancak bu anlamlı günle ilgili en çok sorulan sorulardan biri aynı: “10 Kasım’da okullar tatil mi, kamu kurumlarında mesai olacak mı?” Konuya dair merak edilen yanıtlar haberimizde…

        • 2

          10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

          Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği bu anlamlı gün, her yıl 10 Kasım sabahı saat 09.05’te ülke genelinde saygı duruşu ve anma törenleriyle yad ediliyor.

        • 3

          Ancak 10 Kasım, “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmediği için kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler normal mesai düzeninde çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle 10 Kasım’da resmi tatil uygulaması bulunmamakla birlikte, günün anlam ve önemi doğrultusunda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        • 4

          10 KASIM OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ?

          2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 10 Kasım Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatilin ilk gününe denk geliyor. Bu nedenle okullarda ders işlenmeyecek, ancak bu durum Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle değil, takvimde yer alan ara tatil uygulamasından kaynaklanıyor. Üniversitelerde ise akademik takvim normal şekilde devam edecek; yalnızca sabah saatlerinde kısa süreli anma programları düzenlenerek ders saatlerinde küçük değişiklikler yapılabilecek.

