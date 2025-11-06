10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Ülke genelinde anma programları, törenler ve etkinliklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası bir kez daha saygıyla yad edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar sabah saatlerinde saygı duruşunda bulunacak. Ancak bu anlamlı günle ilgili en çok sorulan sorulardan biri aynı: “10 Kasım’da okullar tatil mi, kamu kurumlarında mesai olacak mı?” Konuya dair merak edilen yanıtlar haberimizde…