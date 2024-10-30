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        Haberler Bilgi Yaşam 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım’da okullar tatil mi?

        10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

        Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Yaklaşan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün tatil günlerinde yer alıp almadığı merak ediliyor. Her yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde, saat 09.05'te ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu ve anma etkinlikleri düzenlenir. Peki 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:23
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        • 1

          Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde onu anmak için düzenlenen 10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bazı günler resmi tatil kapsamında yer alır. Peki 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi?

        • 2

          10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

          Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım, 2024 yılında Pazar gününe denk gelmektedir.

        • 3

          10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

          10 Kasım, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Her yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde, saat 09.05'te ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu ve anma etkinlikleri düzenlenir. 2024 yılında 10 Kasım, pazar gününe denk gelmektedir.

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