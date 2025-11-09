Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde resmi ve özel kurumlar çalışıyor mu, okul var mı yok mu?

        10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde resmi ve özel kurumlar çalışıyor mu?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor. Devrimleriyle tarihe geçen Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çalacak, vatandaşlar saygı duruşunda bulunacak. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde resmi ve özel kurumlar çalışıyor mu?

        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 09.11.2025 - 09:18
        • 1

          10 Kasım 2025, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, belediyeler, bankalar ve diğer birçok kamu kurumu çalışmıyor. Bu sebeple vatandaşlar resmi tatil günlerini ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki 10 Kasım resmi tatil mi, hangi kurum ve kuruluşlar açık olacak?

        • 2

          10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

          Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı olan 10 Kasım, 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir. 10 Kasım, resmi tatil değildir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 10 Kasım resmi tatil olmayacak.

          Kanun kapsamında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil oluyor.

          10 KASIM’DA KAMU KURUMLARI AÇIK OLACAK

          10 Kasım bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek. Atatürk'ü Anma Günü "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple 10 Kasım tarihinde üniversiteler, kamu kurumları, bankalar, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar ve diğer işyerleri normal çalışma düzeninde açık olacaktır.

        • 3

          10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatilin keyfini çıkaracak. Üniversitelerde ise akademik takvim normal şekilde devam edecek.

