10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı olan 10 Kasım, 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir. 10 Kasım, resmi tatil değildir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 10 Kasım resmi tatil olmayacak.

Kanun kapsamında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil oluyor.

10 KASIM’DA KAMU KURUMLARI AÇIK OLACAK

10 Kasım bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek. Atatürk'ü Anma Günü "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple 10 Kasım tarihinde üniversiteler, kamu kurumları, bankalar, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar ve diğer işyerleri normal çalışma düzeninde açık olacaktır.