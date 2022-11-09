ATATÜRK NEDEN VEFAT ETTİ?

Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılının ilk aylarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar hissediyor ve sık sık burun kanamaları yaşıyordu. Bu kaşıntıların Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan meydana geldiği düşünüldü ve köşk bu sebeple ilaçlandı. Atatürk kaşıntılar yaşamasından dolayı özel bir kür tedavisi için Yalova Termal'e götürüldü. Götürüldüğü otelde, Atatürk'ü 22 Ocak 1938 günü muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğer rahatsızlığından şüphelendi ve bazı tetkikler sonucunda Atatürk'e siroz teşhisi koydu. Doktor Belger'in mutlak surette perhiz yapmasını tavsiye ettiği Atatürk, termal otelde olan tedavisine bir süre daha devam etti, ancak doktorların bütün itirazlarına rağmen 1 Şubat 1938'de tedaviyi yarıda bırakarak Bursa'ya gitti. 6 Mart 1938 günü beş doktor Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e bir konsültasyon yaptılar ve siroz hastalığı teşhisi kesinleşmiş oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım sabahı hayata gözlerini yumdu.