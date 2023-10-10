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        Haberler Yaşam Süper Loto 10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

        10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

        Süper Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Loto sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet sorgulama süreci başlayacak. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam da devam ediyor. İşte, 10 Ekim 2023 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 18:39 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:39
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        10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
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        Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 10 Ekim 2023 Salı Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

        10 EKİM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        Süper Loto çekilişi bugün saat 21.30'da CANLI olarak gerçekleştirilecektir. Haberimizin içeriği rakamların açıklanmasıyla güncellenecektir.

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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