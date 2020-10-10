Türkiye'de meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 10 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Son olarak 2 saat aralıkla Malatya - Hekimhan'da 1.7 ve 2.1'lik iki deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER