10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftası çevrim içi yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftasının çevrim içi yapılacağını bildirdi
Giriş: 28.10.2025 - 14:15 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:15
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."
