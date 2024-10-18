1. Uluslararası 'Film Hiç Bitmesin' Film Festivali kapılarını açıyor

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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası 'Film Hiç Bitmesin' Film Festivali, kapılarını 18 Ekim'de Hayat Galiba Güzeldir film gösterimi ve söyleşilerle açacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festivalin özel konukları, Yönetmen Vaqif Mustafayev ile Azerbaycan Devlet Film Stüdyosu Baş Direktörü ve Yapımcı Azer Quliyev, festivale katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel ve sanatsal bağların daha da pekişmesine vesile olacak buluşmada, sinemaseverler bu iki isimle bir araya gelme fırsatı bulacak.

Yönetmen Vaqif Mustafayev festivalde sinema kariyerini ve sanat anlayışını genç sinemacılara aktaracak. Quliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sinematik iş birliklerinin önemini ve bu alandaki potansiyel projeler hakkındaki görüşlerini sunacak. Festival sinemaseverlere, iki ülkenin sanatsal köprüler kurduğu, ilham verici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.