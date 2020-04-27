Marketler açık olacak mı? sorusu 31 şehirde uygulanacak sokağa çıkma yasağı için soruluyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı tarihler içinde Ramazan ayının da olması nedeniyle, marketlerin çalışma saatleri belli oldu. Peki 1 Mayıs'ta marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? İşte cevabı...

1,2 VE 3 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,2 ve 3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağına yönelik yaptığı açıklamalarda;

"Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasını uygulayacağız. 1 Mayıs-3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlandırılmasına vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Cumartesi günü saat 14.00'e kadar marketler açık olacaktır." dedi.