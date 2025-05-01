1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün MNG, Yurtiçi ve Aras Kargo dağıtım yapacak mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta resmi tatil olarak değerlendirilirken, pek çok vatandaş bugüne özel kurumların çalışma durumunu araştırıyor. Özellikle kargo gönderisi bekleyen ya da gönderim yapmak isteyenler, firmaların 1 Mayıs mesaisine dair bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda kargo şirketlerinden peş peşe açıklamalar geldi. Peki, 1 Mayıs'ta kargo hizmeti verilecek mi, dağıtım yapılacak mı? İşte konuya dair ayrıntılar...
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması sebebiyle birçok vatandaş, bu özel günde kargo hizmetlerinin durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. Kargo firmalarından art arda gelen açıklamalar, 1 Mayıs’ta hizmet verilip verilmeyeceğini netleştirdi. Peki, 1 Mayıs’ta kargo dağıtımı yapılacak mı, şirketler çalışıyor mu? İşte, merak edilen detaylar...
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1 MAYIS'TA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?
Yurtiçi Kargo da 1 Mayıs nedeniyle kapalı olacağını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Müşterilerimiz,
1 Mayıs Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize 09.00 - 18.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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1 MAYIS'TA MGN KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?
MNG Kargo, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hizmet vermeyeceklerine dair bir paylaşımda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Müşterilerimiz,
Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 1 Mayıs Perşembe günü tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız. Saygılarımızla."
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1 MAYIS'TA ARAS KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?
Aras Kargo da 1 Mayıs günü hizmetlerine bir günlük ara verdiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle 1 Mayıs Perşembe günü mesaimize bir gün ara vereceğiz. 2 Mayıs Cuma günü müşteri hizmetleri ekibimiz saat 08.00 itibarıyla şubelerimiz ise saat 09.00 itibarıyla sizlere hizmet vermeye devam edecektir."