1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geldi çattı. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı her sene çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu özel gün öncesi 1 Mayıs tarihçesi, anlamı ve önemine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte 1 Mayıs neden kutlanır? sorusunun yanıtı hakkında bilinmesi gerekenler...

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?



İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.