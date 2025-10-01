Habertürk
        Galatasaray
        GS
        21
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Trabzonspor
        TS
        14
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        12
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Gençlerbirliği
        GB
        4
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        1. Lig'de ayrılık! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de ayrılık!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın görevine son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 17:42 Güncelleme: 01.10.2025 - 17:43
        1. Lig'de ayrılık!
        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz” denildi.

