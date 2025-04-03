1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre haftanın hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Ligin 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
4 Nisan Cuma
17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz
20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor: Turgut Doman
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor: Sarper Barış Saka
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK: Yasin Kol
6 Nisan Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: Batuhan Kolak
19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Gürcan Hasova