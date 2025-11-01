1 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?
Kanalların 1 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 416. bölümü ile izleyicileri kahkahaya boğacak. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 1 Kasım 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 1 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam 416. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Star TV'de Bayi Toplantısı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
23:45 Arka Sokaklar
02:30 Poyraz Karayel
04:15 Müzik Arası
05:15 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Yavru ile Katip
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Orhan
13:15 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Gözleri Karadeniz
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
00:20 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Kral Kaybederse
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı
00:30 Sahipsizler
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Hanım Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.13 İstiklal Marşı
05.15 Yedi Numara
06.00 Benim Güzel Ailem
08.35 Kod Adı Kırlangıç
10.10 Hayallerinin Peşinde
11.10 Taşacak Bu Deniz
14.50 Cennetin Çocukları
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.50 Cennetin Çocukları
04.20 Yedi Numara
05.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kıskanmak
13.30 Halef: Köklerin Çağrısı
16.00 Ben Leman
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ben Leman
23.45 Efsane Futbol
01.30 Sahtekarlar
04.00 İnadına Aşk
05.00 Kefaret
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
