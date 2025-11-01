Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 1 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        1 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        Kanalların 1 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 416. bölümü ile izleyicileri kahkahaya boğacak. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 1 Kasım 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:54
        • 1

          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 1 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV’nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam 416. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Star TV’de Bayi Toplantısı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 1 Kasım 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Arka Sokaklar

          16:15 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Güller ve Günahlar

          23:45 Arka Sokaklar

          02:30 Poyraz Karayel

          04:15 Müzik Arası

          05:15 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:00 Yavru ile Katip

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Veliaht

          15:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Bahar

          02:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv’de Hafta Sonu

          10:00 Kuruluş Orhan

          13:15 Aşk ve Gözyaşı

          16:00 Gözleri Karadeniz

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aynadaki Yabancı

          00:20 Aşk ve Gözyaşı

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Bir Gece Masalı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          11:00 Kral Kaybederse

          14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Çarpıntı

          19:00 Star Haber

          20:00 Bayi Toplantısı

          22:30 Bayi Toplantısı

          00:30 Sahipsizler

          03:00 Yüksek Sosyete

          05:00 Hanım Köylü

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.13 İstiklal Marşı

          05.15 Yedi Numara

          06.00 Benim Güzel Ailem

          08.35 Kod Adı Kırlangıç

          10.10 Hayallerinin Peşinde

          11.10 Taşacak Bu Deniz

          14.50 Cennetin Çocukları

          17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19.00 Ana Haber

          20.00 Gönül Dağı

          00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          01.50 Cennetin Çocukları

          04.20 Yedi Numara

          05.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

          08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11.15 Kıskanmak

          13.30 Halef: Köklerin Çağrısı

          16.00 Ben Leman

          19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20.00 Ben Leman

          23.45 Efsane Futbol

          01.30 Sahtekarlar

          04.00 İnadına Aşk

          05.00 Kefaret

          06.00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 MasterChef Türkiye

          16:00 İtiraf Et

          20:00 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 İtiraf Et

          02:30 Gazete Magazin

          05:15 Gençlik Rüzgarı

          1 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
