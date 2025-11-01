‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 1 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV’nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam 416. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Star TV’de Bayi Toplantısı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 1 Kasım 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...