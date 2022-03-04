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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gelecek hafta sonu İstanbul'da kar yağışının beklendiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

İlkbaharı ve ısıtan güneşini özleyen o güzel insanlardan özür dileyerek; önemli bir değişim olmazsa gelecek haftasonu İstanbul’da kar topu oynarız. Samimi olmak gerekirse gelmesin bu sistem istiyordum, günlerdir göz ucuyla takipteyiz tabii…Gelecek görünüyor. Hazırlıklı olalım