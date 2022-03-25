1 Euro ne kadar? Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? Anlık verilerle 25 Mart euro kuru!

Haftanın son işlem gününde gün içinde en yüksek 16,41 olan Euro kuru %0,09 artış ile güne başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 25 Mart 2022 Cuma günü itibarıyla güncel euro kuru...

25 MART ANLIK VE CANLI EURO KURU

25 Mart saat 10.00 itibarıyla 1 euro 16,36 liradan işlem görüyor.

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