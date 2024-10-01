Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1 Ekim ne günü? 1 Ekim Bugün Dünya Yaşlılar Günü, Dünya Kahve Günü ve Dünya Vejetaryenler Günü nasıl ve neden kutlanır?

        1 Ekim Salı: Bugün Dünya Yaşlılar Günü ve diğer iki farkındalık günü kutlanıyor!

        Ekim ayının ilk gününde farkındalık takvimi oldukça yoğun işliyor. Bugün Dünya Yaşlılar Günü, Dünya Kahve Günü ve Dünya Vejetaryenler Günü olarak kutlanıyor. Bu günlerde insanların bilinçlenmesi ve değerlerin takdir edilmesi amaçlanıyor. Peki, bu üç özel gün nasıl ve neden ortaya çıktı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 10:13 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyada neredeyse her gün, farkındalık yaratmak amacıyla bir konuya ithaf ediyor. 1 Ekim Salı günü üç farklı özel gün kutlanıyor, bugün; Dünya Yaşlılar Günü, Dünya Kahve Günü ve Dünya Vejetaryenler Günü. Bugün tüm dünya; yaşlı bireylerin topluma kazandırdıklarına, evrensel bir lezzet olan kahveye ve milyonlarca insanın paylaştığı vejetaryen beslenme şekline dair farkındalık sahibi oluyor. Peki, bu üç özel gün nasıl ve neden ortaya çıktı? İşte, detaylar...

        • 2

          1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

          Dünya Yaşlılar Günü, her yıl 1 Ekim'de kutlanan ve yaşlı bireylerin topluma katkılarını onurlandıran özel bir gündür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde oy birliği ile kabul edilen bu gün, yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı ve onların karşılaştığı sosyal, ekonomik ve sağlıkla ilgili sorunlara dikkat çekmeyi amaçlar. Bu önemli kararın ardından, Dünya Yaşlılar Günü ilk kez 1 Ekim 1991 yılında dünya genelinde kutlanmaya başlanmıştır.

        • 3

          Dünya Yaşlılar Günü, sadece yaşlı bireylerin sorunlarına odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda onların bilgi ve deneyimlerinden nasıl faydalanabileceğimize de işaret eder. Bu özel gün, yaşlı bireylerin haklarına saygı gösterilmesi ve onlara toplumda daha aktif bir rol verilmesi gerektiğini hatırlatır.

        • 4

          Özellikle yaşlanan nüfusun giderek arttığı günümüzde, yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirmek, onların sağlık, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak küresel bir sorumluluk haline gelmiştir. Dünya Yaşlılar Günü, her yıl farklı etkinlikler ve kampanyalarla toplumda farkındalık yaratmayı hedefler.

        • 5

          1 EKİM DÜNYA KAHVE GÜNÜ

          International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

        • 6

          Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Aslında kahveyi sevenlere her gün kahve günü, ama ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

        • 7

          Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç aynı. O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak.

        • 8

          1 EKİM DÜNYA VEJETARYENLER GÜNÜ

          Dünya, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ekim'de et tüketiminin azaltılması ve bitkisel beslenmenin önemine odaklanarak "Dünya Vejetaryenler Günü" nü kutluyor.

        • 9

          Bu özel günde sağlık, çevre ve hayvan haklarına dikkat çekmek için birtakım etkinlikler düzenleniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Habertürk Anasayfa