        1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        1 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        1 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece hangi yapımların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar izleyicilerle buluşacak. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ve Villarreal-Juventus maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 12:51 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:51
        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak diziler, maçlar, programlar, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple 1 Ekim 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bu akşam Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Buna göre bu akşam Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ekranlara gelecekken, TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yayınlanacak içerikler…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          00:15 Uzak Şehir

          02:45 Poyraz Karayel

          04:45 Baht Oyunu

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bir Gece Masalı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri KaraDeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri KaraDeniz

          23:20 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

          01:40 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

          04:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          02:30 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          23:15 Bahar

          01:30 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:25 Kalk Gidelim

          09:15 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Gönül Dağı

          17:45 Lingo Türkiye

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Ana Haber

          19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

          22:00 Villarreal - Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

          00:15 Teşkilat

          03:00 Seksenler

          04:40 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          23:00 Kıskanmak

          01:45 Halef: Köklerin Çağrısı

          04:15 İnadına Aşk

          05:15 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          1 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa