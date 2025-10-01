1 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
1 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece hangi yapımların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar izleyicilerle buluşacak. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ve Villarreal-Juventus maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listeleri...
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak diziler, maçlar, programlar, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple 1 Ekim 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bu akşam Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Buna göre bu akşam Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ekranlara gelecekken, TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yayınlanacak içerikler…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Baht Oyunu
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
23:20 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
01:40 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
04:00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:15 Bahar
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:00 Veliaht
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:00 Villarreal - Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00:15 Teşkilat
03:00 Seksenler
04:40 Lingo Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
23:00 Kıskanmak
01:45 Halef: Köklerin Çağrısı
04:15 İnadına Aşk
05:15 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
