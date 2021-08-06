Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 09 nerenin plakası? sorusunun cevabı

09 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 09, Aydın'ın plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Aydın ilçeleri ve plaka kodları...

AYDIN İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI

İLİ TRAFİK KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU (V.D. KODU) AYDIN 09 AC 001 AZ 999 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 AAB 01 AZZ 99 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 BA 001 BZ 999 KUŞADASI V.D. 09265 AYDIN 09 BAA 01 BZZ 99 KUŞADASI V.D. 09266 AYDIN 09 B 0001 B 9999 BOZDOĞAN M.MD 09101 AYDIN 09 DA 001 DZ 999 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 D 0001 D 9999 DİDİM V.D. 09281 AYDIN 09 EA 001 EZ 999 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 E 0001 E 9999 BOZDOĞAN M.MD 09101 AYDIN 09 FA 001 FZ 999 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 F 0001 F 9999 KUYUCAK M.MD 09107 AYDIN 09 HA 001 HZ 999 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 H 0001 H 9999 KARACASU M.MD 09104 AYDIN 09 JA 001 JZ 999 SÖKE V.D. 09261 AYDIN 09 KA 001 KZ 999 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 K 0001 K 9999 KUŞADASI V.D. 09265 AYDIN 09 LA 001 LZ 999 ÇİNE V.D. 09262 AYDIN 09 L 0001 L 9999 KUŞADASI V.D. 09265 AYDIN 09 MA 001 MZ 999 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 MC 001 ME 999 DİDİM V.D. 09281 AYDIN 09 M 0001 M 1500 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 M 1501 M 2500 NAZİLLİ V.D. 09260 AYDIN 09 M 2501 M 3500 SÖKE V.D. 09261 AYDIN 09 M 3501 M 4500 KUŞADASI V.D. 09265 AYDIN 09 M 4501 M 5000 ÇİNE V.D. 09262 AYDIN 09 M 5001 M 5500 GERMENCİK V.D. 09263 AYDIN 09 M 5501 M 6000 İNCİRLİOVA M.MD 09113 AYDIN 09 M 6001 M 6250 KOÇARLI V.D. 09105 AYDIN 09 M 6251 M 6750 DİDİM V.D. 09281 AYDIN 09 M 6751 M 7000 BUHARKENT M.MD 09112 AYDIN 09 M 7001 M 7250 BOZDOĞAN M.MD 09101 AYDIN 09 M 7251 M 7500 KUYUCAK M.MD 09107 AYDIN 09 M 7501 M 7750 KARACASU M.MD 09104 AYDIN 09 M 7751 M 8000 YENİPAZAR M.MD 09111 AYDIN 09 M 8001 M 8250 KÖŞK M.MD 09115 AYDIN 09 M 8251 M 8500 SULTANHİSAR M.MD 09110 AYDIN 09 NA 001 NZ 999 NAZİLLİ V.D. 09260 AYDIN 09 N 0001 N 1500 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 N 1501 N 2500 NAZİLLİ V.D. 09260 AYDIN 09 PA 001 PZ 999 NAZİLLİ V.D. 09260 AYDIN 09 P 0001 P 1500 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 P 1501 P 2500 NAZİLLİ V.D. 09260 AYDIN 09 P 2501 P 3500 SÖKE V.D. 09261 AYDIN 09 P 3501 P 4500 KUŞADASI V.D. 09265 AYDIN 09 P 4501 P 5000 ÇİNE V.D. 09262 AYDIN 09 P 5001 P 5500 GERMENCİK V.D. 09263 AYDIN 09 P 5501 P 6000 İNCİRLİOVA M.MD 09113 AYDIN 09 P 6001 P 6250 KOÇARLI V.D. 09105 AYDIN 09 P 6251 P 6750 DİDİM V.D. 09281 AYDIN 09 P 6751 P 7000 BUHARKENT M.MD 09112 AYDIN 09 P 7001 P 7250 BOZDOĞAN M.MD 09101 AYDIN 09 P 7251 P 7500 KUYUCAK M.MD 09107 AYDIN 09 P 7501 P 7750 KARACASU M.MD 09104 AYDIN 09 P 7751 P 8000 YENİPAZAR M.MD 09111 AYDIN 09 P 8001 P 8250 KÖŞK M.MD 09115 AYDIN 09 P 8251 P 8500 SULTANHİSAR M.MD 09110 AYDIN 09 RA 001 RZ 999 NAZİLLİ V.D. 09260 AYDIN 09 R 0001 R 9999 NAZİLLİ V.D. 09260 AYDIN 09 SA 001 SZ 999 SÖKE V.D. 09261 AYDIN 09 S 0001 S 9999 SÖKE V.D. 09261 AYDIN 09 TA 001 TZ 999 GERMENCİKV.D. 09263 AYDIN 09 T 0001 T 2000 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 T 2001 T 3000 NAZİLLİ V.D. 09260 AYDIN 09 T 3001 T 3500 SÖKE V.D. 09261 AYDIN 09 T 3501 T 3750 BOZDOĞAN M.MD 09101 AYDIN 09 T 3751 T 4000 KUYUCAK M.MD 09107 AYDIN 09 T 4001 T 5000 KUŞADASI V.D. 09265 AYDIN 09 T 5001 T 5250 ÇİNE V.D. 09262 AYDIN 09 T 5251 T 5500 KARACASU M.MD 09104 AYDIN 09 T 5501 T 5750 GERMENCİK V.D. 09263 AYDIN 09 T 5751 T 6000 YENİPAZAR M.MD 09111 AYDIN 09 T 6001 T 6250 İNCİRLİOVA M.MD 09113 AYDIN 09 T 6251 T 6500 KÖŞK M.MD 09115 AYDIN 09 T 6501 T 7000 KOÇARLI V.D. 09105 AYDIN 09 T 7001 T 7500 DİDİM V.D. 09281 AYDIN 09 T 7501 T 7750 BUHARKENT M.MD 09112 AYDIN 09 T 7751 T 8000 SULTANHİSAR M.MD 09110 AYDIN 09 UA 001 UZ 999 İNCİRLİOVA M.MD 09113 AYDIN 09 U 0001 U 9999 KÖŞK M.MD 09115 AYDIN 09 V 0001 V 9999 KUYUCAK M.MD 09107 AYDIN 09 VA 001 VZ 999 KOÇARLI V.D. 09105 AYDIN 09 YA 001 YZ 999 DİDİM V.D. 09281 AYDIN 09 Y 0001 Y 9999 YENİPAZAR M.MD 09111 AYDIN 09 ZA 001 ZZ 999 BUHARKENT M.MD 09112 AYDIN 09 Z 0001 Z 9999 SULTANHİSAR M.MD 09110 AYDIN 09 ÖZEL 001 ÖZEL 100 GÜZELHİSAR V.D. 09280 AYDIN 09 ÖZEL 101 ÖZEL 150 NAZİLLİ V.D. 09260 AYDIN 09 ÖZEL 151 ÖZEL 200 SÖKE V.D. 09261 AYDIN 09 ÖZEL 201 ÖZEL 250 KUŞADASI V.D. 09265 AYDIN 09 ÖZEL 251 ÖZEL 300 ÇİNE V.D. 09262 AYDIN 09 ÖZEL 301 ÖZEL 350 GERMENCİK V.D. 09263 AYDIN 09 ÖZEL 351 ÖZEL 400 İNCİRLİOVA M.MD 09113 AYDIN 09 ÖZEL 401 ÖZEL 450 KOÇARLI V.D. 09105 AYDIN 09 ÖZEL 451 ÖZEL 500 DİDİM V.D. 09281 AYDIN 09 ÖZEL 501 ÖZEL 550 BUHARKENT M.MD 09112 AYDIN 09 ÖZEL 551 ÖZEL 600 BOZDOĞAN M.MD 09101 AYDIN 09 ÖZEL 601 ÖZEL 650 KUYUCAK M.MD 09107 AYDIN 09 ÖZEL 651 ÖZEL 700 KARACASU M.MD 09104 AYDIN 09 ÖZEL 701 ÖZEL 750 YENİPAZAR M.MD 09111 AYDIN 09 ÖZEL 751 ÖZEL 800 KÖŞK M.MD 09115 AYDIN 09 ÖZEL 801 ÖZEL 850 SULTANHİSAR M.MD 09110