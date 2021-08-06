Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 05 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 05 plaka hakkında...

05 NERENİN PLAKASI?

Amasya'nın plaka kodu 05'dir. Ek olarak plakada 05 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Amasya'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Amasya merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

AMASYA İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Amasya Merkez Plaka Harf Grupları:

05 AC 001 – 05 AZ 999

05 DA 001 – 05 DE 999

05 EA 001 – 05 EL 999

05 G 8001 – 05 G 9000

05 M 0001 – 05 M 2500

05 T 0001 – 05 T 2500

Merzifon İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 DF 001 – 05 DZ 999

05 T 5001 – 05 T 7500

05 G 9001 – 05 G 9250

05 M 5001 – 05 M 7500

Suluova İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 FA 001 – 05 FZ 999

05 G 9501 – 05 G 9750

05 M 7501 – 05 M 7999

05 T 7501 – 05 T 7999

Taşova İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 HA 001 – 05 HF 999

05 M 3501 – 05 M 3599

05 T 3501 – 05 T 3599

Gümüşhacıköy İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 KA 001 – 05 KZ 999

05 M 2501 – 05 M 3500

05 T 2501 – 05 T 3500

Göynücek İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 M 4501 – 05 M 5000

05 NA 001 – 05 ND 999

05 S 4501 – 05 S 5000

05 T 4501 – 05 T 5000