Ekranların sevilen yarışmalarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonu için arayışlar başladı. Her cuma, haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacının 15 bin TL'lik büyük ödülüğü kazandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlıyor ve yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte yarışma ile ilgili detaylar...