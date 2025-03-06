Türkiye Kupası Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, tek maç üzerinden mi oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekilişi sona erdi. Bu kapsamda Fenerbahce ile Galatasaray eşleşti. Geçtiğimiz günlerde Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Birçok sporseverin merak uyandırdığı Fenerbahçe – Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? Derbi tek maç üzerinden mi oynanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Böylelikle takımlar ezeli rekabette 157. kez karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde RAMS Park'ta oynanan lig maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline sahne olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?
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FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları tek maç usulüne göre oynanıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe gruptan lider çıktığı için Galatasaray’ı evinde ağırlayacak.
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FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Heyecanla beklenen çeyrek final maçları ise 1, 2, 3 Nisan'da oynanacak. Bu aşamada başarılı olan takımlar 22, 23, 24 Nisan'da yarı finalde yarışacaklar.
Ancak Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek maçı resmi olarak duyurulmadı. TFF’den gelen resmi duyuru sonrası tarih netlik kazanacak.
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 156 kez karşı karşıya geldi. Müsabakaların 59'u sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 48 mücadeleyi sarı kırmızılılar kazandı. Aralarında oynanan 49 maçta ise eşitlik bozulmadı.
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ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe
Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray