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        Haberler Bilgi Spor ZTK'da Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti: Fenerbahçe- Galatasaray maçı (derbi) ne zaman, tek maç üzerinden mi oynanacak?

        Türkiye Kupası Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, tek maç üzerinden mi oynanacak?

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekilişi sona erdi. Bu kapsamda Fenerbahce ile Galatasaray eşleşti. Geçtiğimiz günlerde Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Birçok sporseverin merak uyandırdığı Fenerbahçe – Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? Derbi tek maç üzerinden mi oynanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 16:15 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:15
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        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Böylelikle takımlar ezeli rekabette 157. kez karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde RAMS Park'ta oynanan lig maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline sahne olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

        • 2

          FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

          Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları tek maç usulüne göre oynanıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe gruptan lider çıktığı için Galatasaray’ı evinde ağırlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Heyecanla beklenen çeyrek final maçları ise 1, 2, 3 Nisan'da oynanacak. Bu aşamada başarılı olan takımlar 22, 23, 24 Nisan'da yarı finalde yarışacaklar.

          Ancak Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek maçı resmi olarak duyurulmadı. TFF’den gelen resmi duyuru sonrası tarih netlik kazanacak.

        • 4

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 156 kez karşı karşıya geldi. Müsabakaların 59'u sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 48 mücadeleyi sarı kırmızılılar kazandı. Aralarında oynanan 49 maçta ise eşitlik bozulmadı.

        • 5

          ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

          Trabzonspor - Bodrum FK

          Konyaspor - İskenderunspor

          Fenerbahçe - Galatasaray

          Beşiktaş - Göztepe

          YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

          Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe

          Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray

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