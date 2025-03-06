Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Böylelikle takımlar ezeli rekabette 157. kez karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde RAMS Park'ta oynanan lig maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline sahne olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?