Çünkü bazı konularda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına yetkisi yok. Bize 2022 yılında 80 binin üzerinde şikayet gelmişti, 153 Çözüm Masa'mıza. Bu yıl da şu anda Ağustos ayında yaklaşık 45 binin üzerinde yine gelen şikayetler var. Bu şikayet sayısı yıl sonuna kadar büyük ihtimalle 80 bini geçecek gibi görünüyor şu anda. Oranlarına baktığımızda en çok hangi konularda şikayetler var; yol ve yolcu seçme şikayeti yine birinci sırada. Sonrasında trafik kural ihlalleri var, yolcuya kaba davranılması konusu var. Fazla ücret alınması, yolcuyu uzak yoldan götürmek gibi sıralanan şikayetler var. 2022 yılıyla oransal olarak karşılaştırdığımızda yol ve yolcu seçme şikayeti bize bu sene çok daha fazla gelmiş. Geçen yıl yüzde 47 oranındayken bu sene yüzde 59 oranına kadar çıkmış. Ancak yolcuya kaba davranma ve fazla ücret alınması gibi şikayetlerde düşüş olduğu görülüyor. Bu aslında bizim yaptığımız yaptırımlar sonucunda ortaya çıkan bir durum diye düşünüyoruz. Çünkü artık vatandaşlar telefonlarıyla kaydedip bize iletebiliyorlar ve biz bununla ilgili yaptırımlarımızı hızlıca o şoföre uyguluyoruz ve bunu da sosyal medyamızdan yayınlıyoruz. Dolayısıyla burada bir farkındalık var bu davranışlar biraz düşmeye başlamış durumda.."