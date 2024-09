Zorlu PSM'de 12. sezon başlıyor

Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sunan ve global bir sahne olma vizyonuyla kendi kategorisinde Avrupa’nın en büyük ve donanımlı performans sanatları merkezlerinden olan Zorlu PSM’nin 12. Sezonu tantıldı.

Tuğrul Tülek-Ece Dizdar

Oyuncu Tuğrul Tülek’in performansıyla renk kattığı gecede, Zorlu PSM’nin yapımcısı olduğu ve bu sezon Zorlu PSM sahnelerinde olacak 4 yeni içerik de paylaşıldı. Demet Evgar’ın boşrolünde olduğu ve Serdar Biliş’in yönetmenliğinde 14 Eylül’de seyircisiyle buluşacak bir kadın hikayesi “Afife” müzikli tiyatrosu, Alice Müzikali’nden sonra sonra Balina oyunundaki başarılı performansıyla dikkat çeken Enis Arıkan’ın, kendi hayatının ilginç kesitlerini onlarca dansçı eşliğinde sahneye taşıyacağı “Hayalperest”, İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan, Selahattin Paşalı’nın başrolünde olacağı “Yastık Adam” ve Merve Dizdar’ın başrolünde olduğu dokunaklı bir hikayenin sahnede hayat bulacağı “İnsanlar, Mekanlar ve Nesneler” bu yıl ilk kez seyircisiyle buluşacak.

Lansmanda ayrıca dünyaca ünlü müzikaller ve şovların da bu sezon Zorlu PSM sahnelerinde olacağı duyuruldu. Her yaştan izleyiciye hitap eden, sanatseverleri karlarla dolu büyülü bir yolculuğa çıkaran Slava Snow Show Şubat ayında , The Phantom of the Opera'nın ardından Broadway'de en uzun süre sahnelenen ikinci müzikal olan, 6 Tonny Ödüllü Chicago Müzikali Nisan ayında, İsveçli dansçısı ve kareograf Alexander Ekman’ın Göteborg Opera Dans Topluluğu için yarattığı ve 20'den fazla ülkeden 38 dansçının yer aldığı Hammer gösterisi de Mayıs ayında sınırlı sayıdaki gösterileriyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ nde sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, “Geçtiğimiz 11 sezonda 7 milyondan fazla misafirimizi birbirinden farklı, eğlenceli ve ilham verici deneyimlerle buluşturduk. Birlikte geçirdiğimiz bu büyülü yolculuğa yepyeni bir sezonla devam etmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ortalama olarak yılın 300 günü 5 ayrı sahnemizde ve etkinlik alanlarımızda 1000’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliklerimizin yüzde 80’i kapalı gişe oynuyor. Etkinlik hacmimizin yaklaşık yüzde 40’ını yurtdışından gelen sanatçı/etkinlikler oluşturuyor. En son yapılan araştırmaya göre Türkiye’de, her 2 kişiden 1’i PSM’yi biliyor. İstanbul’daysa bu oran yüzde 90’a ulaşıyor. Sanata daha fazla yatırım yapmak, her sezon bir önceki sezonda yaptıklarımızın üstüne çıkmak için bize motivasyon sağlıyor” dedi.

John Malkovich'in olağanüstü performansıyla, gerçek hayattan alınmış hikayeler ve müzik eşliğinde izleyicileri sürükleyici bir yolculuğa çıkaran “The Infernal Comedy” , dünyada 250’den fazla şehirde perdelerini açan Broadway’in en popüler müzikali, 6 Tonny Ödüllü “ Chicago”, Rambert Dans Tiyatrosu’nun çarpıcı sahne uyarlamasıyla muhteşem dramatizasyon, nefes kesen danslar ve ikonik müzikleri ile “Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby”, dünyaca ünlü koreograf Alexander Ekman’ın baş döndüren eseri “ Hammer”, Fransız ikonu Charles Aznavour’un hayatı, kariyeri ve şarkılarına duygu dolu bir saygı duruşu: “Formidable! Aznavour” ve geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören ve Londra Times tarafından “Dünyanın en iyi palyaçosu” olarak tanımlanan Slava’nın gelmiş geçmiş en ilham verici kar gösterisi Slava’s Snow Show, Zorlu PSM’de seyircisileri büyüleyecek.

İstanbul Fringe Festival kapsamında ise “The Whisper of the Waves” performansı ile Zorlu PSM’de tiyatroseverlere merhaba diyecek.

PSMLoves2Dance Konser Serisi ve ikinci yaşında PSMLoves2Dance Festival!

PSMLoves2Dance kapsamında ise Adana Twins, Afriqua, Fejka ve daha birçok sürpriz isim elektronik müzikseverler ile buluşacak.

PSMLoves2Dance Festival bu sene ikinci yaşını Şubat ayında kutlayacak. Binlerce müziksever görsel ve işitsel bir şovu Zorlu PSM sahnelerinde deneyimleyecekler.

Yerli Sahnenin starları büyük konserlerine hazırlanıyor!

Geçtiğimiz sezon sahne performansları ve güçlü temposuyla müzikseverlerin ilgi odağı olan yerli müziğin sevilen isimlerinin yer aldığı konserlerde bu yıl Barış Demirel, İnsanlar, Duman, Incesaz, Büyük Ev Ablukada, Yedinci Ev, Emir Yargın , Sıla, Mert Demir , İnsanlar, Melike Şahin, Chromas by Başak Doğan, Ezginin Günlüğü, Ferhat Göçer, Madrigal, Yeni Türkü, Gece Yolcuları, Lara Dı Lara, Rashıt, Mela Bedel, Ekin Beril, Emir Yargın - Klas Pop, Second, The Away Days, Akın Sevgör "Reverıes", Depeche Mode Party, Soft Analog, Barış Demirel, Sedef Sebüktekin ve daha bir çok isim müzikseverlerle buluşacak. Ayrıca dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say 12. sezonda keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja ile Zorlu PSM’'de sahne almaya Zorlu PSM’nin siparişi üzerine 10.sezonuna özel Hayat Ağacı süitini bestelemiş ve sahnelemiş olan müzik eleştirmenlerinin 21. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri olarak gösterilen Fazıl Say bu sefer de Patricia Kopatchinskaja için yazılmış bir keman konçertosuyla 14 Mart’ta Zorlu PSM’de olacak.