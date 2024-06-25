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        Haberler Gündem Güncel Zorla fuhşa 8 tutuklama | Son dakika haberleri

        Zorla fuhşa 8 tutuklama

        Mersin'de iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Fuhşa zorlanan 5 mağdur kadın da kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:37
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        Zorla fuhşa 8 tutuklama
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        Mersin Jandarma Komutanlığı, Erdemli ilçesindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

        İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 9 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

        Başsavcılık koordinesindeki operasyonda adresleri belirlenen 9 zanlı yakalandı.

        Adreslerde, tabanca ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

        Operasyonda, fuhşa zorlandığı saptanan 5 mağdur kadın da kurtarıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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        #fuhuş
        #Mersin
        #tutuklama
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