DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'ye göre 21 Aralık Salı günü Düzcce'de hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşecek. Düzce'de okullar tatil mi sorusunu cevabı için gözler Düzce Valiliği'ne çevrildi. Düzce Valiliği tarafından yapılan son açıklamada Valilik jkendt genelinde yaşanacak kar yağışı ve don olaylarına karşı Düzcelileri uyardı ancak okulların durumu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.