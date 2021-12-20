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Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi 2021, okul var mı?

Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? (21 Aralık)

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren yurdun kuzey kısımlarında hava sıcaklıkları düşecek ve kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin kar uyarısının ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Yarın okul var mı? Zonguldak ve Düzce'de okullar yarın tatil mi? (21 Aralık)

20.12.2021 - 16:31 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yarın okullar tatil mi sorusu Türkiye genelinde etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporlarına göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kar yağışı etkili olacak. Rüzgar ve kar beklentisinin öğrencilerin okula gitmesini engelleyip engellemeyeceği merak ediliyor.  

  • DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Meteoroloji'ye göre 21 Aralık Salı günü Düzcce'de hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşecek. Düzce'de okullar tatil mi sorusunu  cevabı için gözler Düzce Valiliği'ne çevrildi. Düzce Valiliği tarafından yapılan son açıklamada Valilik jkendt genelinde yaşanacak kar yağışı ve don olaylarına karşı Düzcelileri uyardı ancak okulların durumu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. 

  • ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Meteoroloji'ye göre Zonguldak'ta hava sınackaları bu geceden itibaren düşmeye başlayacak 21 Aralık Salı günü karla karışık yağmurun etkisinde olacak olan Zonguldak'ta okulların tatil olup olmayacağı henüz belli değil. Zonguldak Valiliği'nden konu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. 

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