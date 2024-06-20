Zonguldak'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ta 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma'nın cenazesi toprağa verildi
Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 5 çocuk babası Bayraktasma'nın (94) Türk bayrağına sarılı tabutu, Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi.
Cenaze, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Garnizon Komutanı Binbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Apaydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Çantaş ve vatandaşlar katıldı.