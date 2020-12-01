Zonguldak'ta maden ocağında asansörde mahsur kalan 35 işçi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, kuruma bağlı Karadon Müessese Müdürlüğünde maden işçilerini taşıyan asansör gece saatlerinde voltaj düşüklüğü nedeniyle arıza yaptı.

Mahsur kalan maden işçileri, asansörün yan tarafında bulunan kurtarma kafesiyle yukarı çıkarıldı.

TTK yetkilileri, AA muhabirine, elektrik dalgalanmaları nedeniyle voltaj düşüklüğü meydana geldiğini, bu nedenle arızalanan asansörde mahsur kalan işçilerin kurtarma kafesiyle yukarı çıkarıldığını söyledi.