Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Zonguldak Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliği amacıyla denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Valiliğimiz tarafından 29 Haziran 2025 Pazar günü olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliği maksadıyla denize girişler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Yasağın, Zonguldak genelindeki tüm sahil bölgelerinde geçerli olduğu öğrenildi. Yetkililer, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini istedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.