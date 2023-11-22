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        Haberler Gündem Eğitim Zonguldak'ın ilçesi Karadeniz Ereğli´de 6 okulda eğitime iki gün ara verildi

        Zonguldak'ın ilçesi Karadeniz Ereğli´de 6 okulda eğitime iki gün ara verildi

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen kentte 6 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:50 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:01
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        Ereğli'de 6 okulda eğitime 2 gün ara
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        Karadeniz Ereğli´de meydana gelen fırtına ve selin ardından zarar gören kentte bazı okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği´nden yapılan açıklamada, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulu´nda eğitim ve öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Karadeniz Ereğli
        #eğitime ara
        #haberler
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