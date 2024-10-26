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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Zoltan Darago'nun sesinden Bach aryaları İş Sanat'ta

        Zoltan Darago'nun sesinden Bach aryaları İş Sanat'ta

        Avrupa'nın en önemli barok topluluklarından Les Talens Lyriques ile opera dünyasının nadir seslerinden kontr-tenor Zoltan Darago, Johann Sebastian Bach'ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla 5 Aralık Perşembe İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 00:09 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:09
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        Zoltan Darago'nun sesinden Bach aryaları
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        Şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset’nin 1991 yılında kurduğu Les Talens Lyriques barok topluluğu ve opera dünyasının yükselen yıldızı Macar kontr-tenor Zoltan Darago, Bach Cantatas and Arias for Alto konseriyle 5 Aralık Perşembe saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ilk kez İş Sanat seyircisinin karşısında olacak.

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        Eğitimine Béla Bartók Konservatuarı’nda başlayan kontr-tenor Zoltan Darago, Franz Liszt Müzik Akademisi’nin genç yeteneklere özel programına katılma hakkı kazanan ilk opera şarkıcısı oldu. 2015 yılında, henüz yirmi iki yaşında, Macar Devlet Operası’nın en genç sesi olarak sahneye çıktı. Darago, 2021 yılında Helsinki Operası’nın sahneye koyduğu Philip Glass’ın “Akhnaten” operasında oynadığı başrolde gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çekti.

        Eylül ayında yayımladığı Johann Sebastian Bach’ın alto ses için yazdığı eserlerinden oluşan ilk albümünde Christophe Rousset ve Les Talens Lyriques ile bir araya geldi. İlk albümü için; “Bach’ın dehasını keşfettiğimiz zorlu ve zenginleştirici bir macera oldu. Bu muhteşem aryaları özenle seçtiğimiz için gurur duyuyorum,” diyerek duygularını dile getiren Darago, Bach’ın en ustalık gerektiren eserlerini Les Talens Lyriques gibi tecrübeli bir toplulukla seslendirmenin kendisi için büyük bir şans olduğunu da sözlerine ekledi.

        İş Sanat’ın yeni sezon etkinliklerinin biletleri, tüm Biletix satış noktalarından; öğrenci ve 65 yaş üzeri biletleri ise İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.

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        #İş Sanat
        #Bach
        #Zoltan Darago
        #konser
        #müzik
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