Zlatan Ibrahimovic: Ben bir korumayım

İtalyan devi Milan'ın futbol danışmanı Zlatan Ibrahimovic, hakkındaki eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BEN BİR KORUMAYIM"

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Eleştirileri göğüsleyecek kişinin kendisi olduğunu söyleyen Zlatan, "Ben bir korumayım, kulübü korurum. Bana ateş etsinler, ben de iki kez karşılık veririm. Eğer 10 yıl boyunca savaş koşullarında yaşadıysanız, kimseden korkmazsınız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a elenen Milan, Serie A'da 7. sırada yer alıyor.