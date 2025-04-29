Ziynet Sali 50'nci yaşını kutladı: Bu nasıl 50 böyle?

Ziynet Sali, 50'nci yaşını sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımlarla kutladı. Sevenlerinden gelen tebrik mesajları ve hediyeler karşısında duygulanan Sali, evinin çiçeklerle donatıldığını belirterek teşekkürlerini dile getirdi.

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Ziynet Sali, doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Bu nasıl 50 böyle? Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey."

Fotoğraflar: Instagram