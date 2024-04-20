Zirvede bir cuma klasiği 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen 59'uncu bölümüyle her cuma olduğu gibi zirvedeki yerini aldı.

Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümü #Kızılcık Şerbeti etiketiyle yaklaşık 10 saat X 'in TT listesinin zirvesinde yer aldı. Ayrıca Doğa; iki saat, Nursema beş saat, Nilay; sekiz saat, Umut dört saat, Metehan; iki saat, Giray, Görkem ve Çimen etiketleri ise beş saat TT listesinde kaldı. Diziyi beğeni yağmuruna tutan izleyenler, sosyal medyada adeta 'Kızılcık Şerbeti' rüzgarı estirdi.

Dizinin yayınlanan bölümünde; Alev ve Abdullah'ın nasıl barıştıkları ekrana gelen flashback sahnesiyle ortaya çıktı. Alev'e iftira attığı için vicdan azabı çeken Mustafa'nın Pembe ile konuşmasına kulak misafiri olan Abdullah, Alev'in suçsuz olduğunu öğrendi. Yeniden bir araya gelen Alev ile Abdullah ilişkilerini gizlemeye ve birlikte yaşamaya karar verdiler.

Görkem'in, Fatih ile çıktığı gece gezmesinden dağıtmış olarak dönmesi Nilay'ın gözünden kaçmadı. Annesinin ölüm haberini alan Görkem yıkılırken cenaze evinde yaşananlar bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Görkem'in annesinin son anlarında yanında olmamasının sebebini Görkem'e soran babası Resul'e yanıt veren Nilay oldu. Nilay'dan, kızının gece gezmesini öğrenen babası, Görkem'e tokat attı. Görkem'i korumak için Resul'ün üstüne Fatih'in yürümesi cenaze evinde adeta büyük bir kaos yaşanmasına neden oldu. Çimen'i yalnız bırakmamak için o sırada cenaze evinde olan Doğa yaşananlara şahit oldu. Çimen'in ilişkisini onaylamayan Kıvılcım cenaze evine gitmedi. Fakat Ömer’in de başsağlığı için Görkem'in baba evine gitmemesi Kıvılcım'ın dikkatini çekti.