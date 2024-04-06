Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' her cuma olduğu gibi; hem reytinglerde, hem de sosyal medyada zirvede yer aldı
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan bölümüyle zirvedekini yerini korudu.
'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 9.59 izlenme oranı 30.77 izlenme payı, ABC1 20+’da ise 9.17 izlenme oranı ve 26.32 izlenme payı, Total grubunda 7.39 izlenme oranı 21.67 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Dizinin yayınlanan bölümüne Abdullah ve Alev’in yeniden bir araya gelmesi damga vurdu.
SOSYAL MEDYANIN DA ZİRVESİNDE
Dizinin dün akşam ekrana gelen sürükleyici bölümü #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat X’in TT listesinin zirvesinde yer aldı. Ekran başındakiler soluksuz izlediği bölüme dair izlenimlerini sosyal medya üzerinden anbean paylaşarak sayısız beğenilerini dile getirdi.
ABDULLAH VE ALEV YENİDEN BİR ARADA
Yayınlanan bölümde neler oldu?
Dizinin ekrana gelen 58'inci bölümünde; Görkem’in kendi okuduğunu bilen biri olmasının şaşkınlığını yaşayan Pembe bu durumu oğluna anlatmak istese de Fatih’in tepkisiyle karşılaştı. Fatih ve Görkem’in evliliğine vesile olan Pembe büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Doğa, Cemre’yi köşke getirdiğinde Görkem’le gerginlik yaşarken Nilay, Giray ile kardeş olduğunu ispatlamak için ısrarından vazgeçmedi.
Nilay’ın DNA testi ısrarı Doğa ve Giray’in birbirlerini daha yakından tanımasına neden oldu. Aynı evi paylaşmaya başlayan Kıvılcım ve Ömer’in ev hallerinin büyük beğeni topladığı bölümde Otizm Farkındalık Günü’ne Kıvılcım, özel öğrencisi Muhammed ve annesi Kübra’yı televizyon programına çıkararak dikkat çekti. Ayrıca televizyon programıyla ödül alan Kıvılcım’ın törenine katılan Çimen’in sürprizi, onu annesiyle yeniden karşı karşıya getirdi.
"Bu evdekiler sana o lafları yedirir"
Nursema’nın Rüzgar ile yüzleştiği soluksuz izlenen bölümde, Rüzgar’ın itirafıyla köşeye sıkışan Nursema istifa etti. Umut’un sahne aldığı mekana giderek sürpriz yapmak isteyen Nursema, Umut’un albüm tanıtım gecesi olduğunu öğrendi. Umut’un yalan söylediğini anlayan Nursema evliliğinde yeni bir krizin eşiğine geldi.
Pembe’yi itmediğini ve masum olduğunu ispatlamak isteyen Alev, lokantaya giderek Pembe’yle yüzleşti. Pembe’nin gerçekleri itiraf etmesi için çabalayan Alev istediğini alamasa da bölümün final sahnesinde yaşananlar izleyenleri şoke etti. Ayrı olan Abdullah ve Alev’in barıştığı ve yeni bir ev kurdukları bölümün final sahnesinde ortaya çıktı.
İşte herkesi şaşırtan o final sahnesi;
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.
'Kızılcık Şerbeti' her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de...