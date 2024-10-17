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        Haberler Gündem Güncel Zirai don uyarısı! | Son dakika haberleri

        4 bölge için zirai don uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, iç Ege ve Göller Yöresi'nin yüksekleri ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don beklendiğini duyurdu. Ankara Valiliği, il genelindeki zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:00 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:00
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        Zirai don uyarısı!
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        İç Anadolu, iç Ege ve Göller Yöresi'nin yüksekleri ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İç Anadolu, iç Ege ve Göller Yöresi'nin yüksekleri ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don olacağı tahmin ediliyor. Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor.

        ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

        Ankara Valiliği de, il genelindeki zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu geceden itibaren kent genelinde zirai don beklendiği belirtildi.

        Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar süreceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

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        #yerel haberler
        #meteoroloji genel müdürlüğü
        #Ankara Valiliği
        #zirai don
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